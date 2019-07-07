https://static.news.ru/photo/b017cce4-a0f0-11e9-83c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2018 года достиг в России минимума за десятилетие, отмечает Росстат. Это может быть связано как с экономической неустойчивостью, так и с наследием 1990-х.

Как заявил зампред комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, данная тенденция вызвана снижением численности женщин в активном репродуктивном возрасте (20–29 лет), а также откладыванием времени появления первого ребёнка, пишут « Известия ».

В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов, — подчеркнул общественник.

По его словам, численность 20-летних в настоящее время в два раза меньше, чем 30-летних. При этом средний возраст, когда женщины заводят первого ребёнка, вырос до 28 лет.

Как писал News.ru, ранее первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил, что число женщин детородного возраста в России к 2033 году сократится на четверть. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, более половины бедных в России составляют семьи с детьми.