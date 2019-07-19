https://static.news.ru/photo/a8f480d2-aa29-11e9-8a1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отменил ГОСТ по фотоуслугам для новорождённых, запрещающий людям с ВИЧ делать снимки.

Документ был возвращён в профильный комитет, где будет доработан, сообщается на сайте ведомства. Росстандарт неоднократно получал жалобы на нарушении прав ВИЧ-инфицированных, отмечается там.

Правила являются добровольными. Их введение планировалось в январе 2020 года.

News.ru писал о том, что Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки. Он предусматривает содержание спирта строго в 40% и требует использовать в производстве пшеницу или рожь, выращенные без применения пестицидов и удобрений.