https://static.news.ru/photo/f88906c8-b83d-11e9-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Российский центр науки и культуры (РЦНК) на Украине ежегодно выдаёт квоты на обучение студентов в российских образовательных учреждениях, сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По её словам, РЦНК один из самых активных и посещаемых центров на Украине, куда постоянно обращаются студенты.

С Украины мы набираем более 500 студентов на обучение по квотам, центр там работает, там есть также кружки, большая востребованность, — сказала Митрофанова.

По её словам, работа в странах СНГ является приоритетом, поэтому им уделяется особое внимание. Россотрудничество работает не только в центрах по межправительственному соглашению, но и сотрудничает со многими школами, университетами и местной общественностью.

Митрофанова подчеркнула, что ежегодно Россия выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. Функции единого оператора по отбору кандидатов на обучение выполняют Россотрудничество и его представительства за рубежом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий украинцам получение вида на жительство в РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, признанные беженцами, смогут получать разрешение на временное проживание в стране без учёта квоты правительства. Такие же условия будут действовать для иностранцев, владеющих русским языком. Аналогичные правила устанавливаются для людей, поступивших на военную службу в РФ и участвующих в госпрограмме по помощи переселению соотечественников, писал News.ru.