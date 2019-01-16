Россиянку премировали за расследование коррупции

https://news.ru/storage/news/e6a4d30c452c21483ed23cca0ceac0e6/9888542a-4540-4fbc-8253-382f991e87d3_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россиянка Мария Ефимова получила премию в области свободы слова за помощь мальтийской журналистке Дафне Каруане Галиции в расследовании коррупции. Премию представительнице СМИ присудила австралийская организация Blueprint for Free Speech.

Церемония вручения награды проходит в Лондоне, её транслирует сайт организации. Сама Ефимова не смогла присутствовать на награждении, так как действует мальтийский ордер на её арест. Однако лауреат подготовила ответную речь, в которой выразила благодарность России, воспитавшей в ней уважение к свободе слова и умение защищать свои принципы.

Представлял её депутат Европарламента от Греции Стелиос Кулоглу, который и зачитал речь. В ней, в частности, сказано, что именно гражданка России стала главным участником в разоблачении коррупции на Мальте, так как РФ является демократической страной.

«Везде есть недостатки, но у нас есть свобода слова, ее защищает закон, есть люди, ее активно поддерживающие», — говорится в ответной речи россиянки.

Больше всего Ефимова хочет, чтобы вручение этой премии положительно сказалось на имидже российской стороны, которая в последнее время подвергается незаслуженной критике.

Как писал News.ru, в российском диппредставительстве в Афинах сообщали, что посольство проверяло появившуюся ранее информацию о задержании россиянки Марии Ефимовой на территории Греции. Это произошло вечером 19 марта. Причём с таким запросом к греческим властям обратилась Мальта.