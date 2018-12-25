Удалившая грудь россиянка попросила убежища в Испании

https://news.ru/storage/news/bf727784e84032a23ea5ff75c57c957e/b9106365-e478-4a4e-ac3e-df6c3d081c9f_850.jpg Донат Сорокин/ТАСС

Юлия Савиновских

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции на груди забрали детей, сообщила об отъезде из Российской Федерации. Она покинула страну вместе со своей семьёй.

Свой отъезд женщина объяснила опасениями за безопасность близких. После инцидента ей поступали угрозы забрать и родных детей.

Савиновских «попросила убежища в Испании и уже получила защиту». Женщина не планирует возвращаться в Россию, пока не сменится в стране режим, информирует портал 66.ru.

Как сообщал News.ru, женщина с седьмым размером груди решила себе её уменьшить, а после этого 27 августа 2017 года органы опеки изъяли у неё двоих приёмных детей. Сотрудникам опеки не понравилось, что приёмная мама отрезала себе грудь, впечатление усилил блог, который Юлия вела в Интернете от мужского лица. В качестве причины для изъятия детей на суде было названо «расхождение интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна».