Россиянин провёз в багаже из Мексики живых крокодилов

https://news.ru/storage/news/1d0553276655385cfb683e673157cc2c/30ea9d3d-73ad-4f0f-be18-d4b39f50c588_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

В столичном аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров, прилетевшего после отдыха из Мексики, живых крокодилов, тарантулов и змей.

«Мужчина, перевозивший партию живых животных, сообщил, что везет их в подарок родственникам», — рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Всего пассажир пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, четырёх скорпионов, двух пауков и ядовитую змею. В отношении нарушителя позднее будут приняты меры административного или уголовного дела. Животных перевезли в специализированный центр на передержку, сообщает РИА Новости.

Учёные проверят, попадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Документом предусмотрены меры, защищающие животных от жестокости со стороны людей.