USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,278 $   Brent52.39 $ Bitcoin3,656.02 $
МОСКВА-7°C19:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россиянин провёз в багаже из Мексики живых крокодилов

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В столичном аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров, прилетевшего после отдыха из Мексики, живых крокодилов, тарантулов и змей.

«Мужчина, перевозивший партию живых животных, сообщил, что везет их в подарок родственникам», — рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Всего пассажир пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, четырёх скорпионов, двух пауков и ядовитую змею. В отношении нарушителя позднее будут приняты меры административного или уголовного дела. Животных перевезли в специализированный центр на передержку, сообщает РИА Новости.

Учёные проверят, попадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Документом предусмотрены меры, защищающие животных от жестокости со стороны людей.


#россия #аэропорт #МЕКСИКА #внуково
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
общество 00:03, 28 декабря 2018
Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ
происшествия 18:04, 26 декабря 2018
Медведь задрал хозяина и съел собак
общество 14:15, 21 декабря 2018
Сенаторы одобрили закон о гуманном отношении к животным
происшествия 09:51, 5 декабря 2018
Животные погибли при пожаре в московском приюте
общество 16:03, 29 ноября 2018
Прокуроры изъяли крокодила и арестовали черепах в ТЦ Москвы
Лента новостей
общество 19:18
Назван самый обсуждаемый в соцсетях человек
спорт 19:00
Известный тренер болен раком
общество 18:58
Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве
в мире 18:58
Трамп хочет прекратить финансовую помощь Гондурасу
новый год 18:55
Москвичам запретят пить шампанское на Красной площади
Другие новости
общество 19:18
Назван самый обсуждаемый в соцсетях человек
общество 18:58
Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве
новый год 18:55
Москвичам запретят пить шампанское на Красной площади
новый год 18:27
Джонни Депп навестил пациентов онкоцентра в Париже
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top