https://static.news.ru/photo/573965de-b51c-11e9-8cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: gulfair/facebook.com

Россиянин Михаил Амосов выиграл суд против авиакомпании Бахрейна Gulf Air о компенсации за задержку рейсов.

Амосов указал в иске, что услугами авиакомпании воспользовался зимой 2018 года. Он приобрёл билеты на рейсы из Москвы в Коломбо с пересадкой в Бахрейне и обратно. Из-за непунктуальности перевозчика россиянин потерял два дня отпуска, а также средства, потраченные на билеты из Москвы в Петербург и на вынужденное проживание в отеле.

Согласно решению Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, перевозчик должен будет выплатить ему более 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новост и .

Ранее News.ru писал, что жительница Великобритании засудила турфирму за «фобию путешествий, которая возникла у неё после отпуска». Ей удалось получить компенсацию в £21 400.