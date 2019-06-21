https://static.news.ru/photo/26e3720c-9425-11e9-9e9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CherryX/Wikimedia Commons

Первый россиянин, привлечённый к ответственности по статье об оскорблении государства, Юрий Картыжев, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Суд оштрафовал Картыжева на 30 тыс. рублей за размещённые в открытом доступе записи, которые признал оскорбляющими человеческое достоинство и общественную нравственность.

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы россиянина в ЕСПЧ, заявил, что высказывания Картыжева являются политическими. При этом он добавил, ссылаясь на практику европейского суда, что дискуссии на политические темы можно вести в любом тоне, в том числе и с использованием оскорбительной лексики.

Российский суд отказался рассматривать подобные аргументы защиты Картыжева. Что касается ЕСПЧ, то он может признать, что россиянин был оштрафован в нарушение положений Конвенции о правах человека, прогнозирует Гайнутдинов. Сроки рассмотрения дела Картыжева в Страсбурге он назвать затруднился, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе прямой линии высказался за свободную критику власти. При этом он уточнил, что закон об оскорблении государства направлен прежде всего на борьбу с оскорблениями его символов.