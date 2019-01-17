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Россиянин нашёл килограммы золота металлоискателем

Alexandr Liskin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники полиции обнаружили в автомобиле жителя Магаданской области около десяти килограммов самородного золота. Мужчина нашёл драгоценный метал с помощью металлоискателя и намеревался его продать.

По данным пресс-службы УМВД по региону, нарушитель мог бы получить за свой «улов» более 21 млн рублей.

В настоящее время 39-летний золотоискатель полностью признал свою вину. Благодаря положительной характеристике и участии в благотворительности суд обязал его лишь к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В полиции добавили, что изъятая у мужчины находка была передана в доход государства, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Красноярского края обнаружили тайник с золотом в ничем не примечательном на первый взгляд автомобиле. Машину они остановили для проверки случайно. Инцидент произошёл в Енисейском районе. За рулём легковушки находился 51-летний мужчина, который, как выяснилось впоследствии, был ранее судим. В процессе осмотра салона авто полицейские обнаружили под водительским сидением два пакета с промышленным золотом.


#золото #металл #драгоценности #Магаданскаяобласть
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