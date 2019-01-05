Задержанного россиянина этапировали во Флориду

Россиянина Дмитрия Макаренко этапировали во Флориду, сообщили в МИД РФ. Он был задержан на Сайпане по запросу США.
В ведомстве уточнили, что гражданина России перевезли в штат с Северных Марианских островов, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона своевременно не уведомила Москву о факте задержания. По словам замглавы МИДа, Россия будет добиваться полного обеспечения всех прав мужчины.
Россиянина обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег. Окружной суд Северных Марианских островов удовлетворил ходатайство помощника американского прокурора Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду.