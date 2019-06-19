https://static.news.ru/photo/8bd2ccce-926f-11e9-a600-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Свыше миллиона обращений поступило от граждан России на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Более половины вопросов (свыше 600 тыс.), адресованных главе государства, было задано по телефону.

На втором месте — СМС и ММС. На их долю приходится около 300 тыс. обращений.

Наименее активно россияне используют специальную форму на сайте программы и социальные сети. С их помощью было задано в общей сложности около 82 тыс. вопросов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные телеканала «Россия 24».

Прямая линия с Путиным стартует в полдень по московскому времени 20 июня. Она будет транслироваться рядом телеканалов и радиостанций. Как ранее писал News.ru, по мнению политологов, приоритетными темами диалога с главой государства станут вопросы реализации нацпроектов, пенсионного обеспечения и международной политики.