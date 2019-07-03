https://static.news.ru/photo/ce0b73ec-9dbf-11e9-81eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ok.ru/statusi.i.posdrawlenija

Инициативу Минсельхоза по установлению контроля за сбором ягод и грибов россияне высмеяли. Некоторые поинтересовались, за сколько грамм лесного урожая будут людей сажать в тюрьму.

Минсельхоз пусть регулирует сельское хозяйство. Там дел — непаханое поле, в т. ч. цены на бензин в уборочную страду. Сбор того, что вырастила матушка-природа, обойдётся без регулировки, — цитирует URA.RU пользователя Twitter Лару Кузьмину.

Значительное количество юзеров стали иронизировать на данную тему, интересуясь, к примеру, необходимо ли обращаться за лицензией медведям и ежам, и с какой массы нелегально собранных грибов и ягод будет начинаться уголовная ответственность за их незаконный оборот.

Один из пользователей пошутил, что в царский лес станут пускать только по грамотам.

Как писал News.ru, ранее в Минсельхозе России сочли необходимым регулирование сбора ягод, грибов и орехов, растущих в диких условиях. Ведомство опубликовало проект постановления, передающего ему право на соответствующие действия.