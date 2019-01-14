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Россияне высказались за отставку правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

общество [ версия для печати ]

У россиян накопилось слишком много претензий к правительству страны, возглавляемому Дмитрием Медведевым. Прежде всего граждан беспокоит рост цен, снижение уровня доходов и растущая безработица.

Согласно опросу, проведённому «Левада-Центром», 57% респондентов обвинили правительство в неспособности решить проблему снижения доходов населения и одновременного роста цен.

Еще 46% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что правительство не может обеспечить людей работой, а 43% россиян уверены, что социальная защита населения вообще не волнует власти.

О том, что кризис в экономике прогрессирует из-за действий кабмина, заявили 34% респондентов. При этом 30% россиян уличили правительство в отсутствии продуманной программы экономического развития.

Лишь 7% граждан с уверенностью заявили, что их в работе кабмина всё устраивает.

В итоге за отставку действующего правительства высказались 53% респондентов, а 40% с этим требованием не согласились, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что уровень безработицы в России в 2019 году возрастёт до 4,9%. Официально зарегистрированными неработающими россиянами станут 3,8 миллиона человек. Причина связана с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах. Кроме того, увольнению россиян будут способствовать автоматизация производства и повышение пенсионного возраста в стране.


#соцопрос #кабмин
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