Россияне выиграли конкурс ледяных скульптур в Харбине

https://news.ru/storage/news/9624349cfa91e751c1c55df36835b04c/74d10aa0-c31e-44d4-895d-3f2784682763_850.jpg Wang Jianwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские мастера стали лучшими на конкурсе ледяных скульптур, который проводился в китайском городе Харбине. Победу одержала команда из Благовещенска.

Созданной россиянами фигуре «Футбольный форвард» жюри конкурса присудило первое место и денежный приз в размере 15 тысяч юаней (около 2,2 тысячи долларов).

Второе место поделили между собой сборная Харбинского педагогического университета с фигурой «Великий Китай» и монгольские скульпторы, создавшие композицию «Взгляни в своё будущее». На третьем месте оказались сразу три команды — ещё одна российская (из Москвы), испанская и китайская.

Приз симпатий жюри вручили сборной Канады и Мексики за скульптуру пирамиды древних Майя — Кукулкан, передаёт ТАСС.

В общей сложности в конкурсе участвовали 16 команд из 12 стран мира. Состязание проводилось в городском парке «Мир снега и льда» на берегу реки Сунхуацзян в рамках 35-го Международного фестиваля снега и льда.

Ранее News.ru сообщил о том, что Госдума России объявила о запуске конкурса «Безграничный рэп», в котором могут принять участие музыканты в возрасте до 30 лет. Главное условие конкурса — речитатив должен рассказывать о каком-либо из населённых пунктов страны и так, чтобы у слушателя возникло желание там побывать.