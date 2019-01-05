Россияне выиграли конкурс ледяных скульптур в Харбине

Российские мастера стали лучшими на конкурсе ледяных скульптур, который проводился в китайском городе Харбине. Победу одержала команда из Благовещенска.
Созданной россиянами фигуре «Футбольный форвард» жюри конкурса присудило первое место и денежный приз в размере 15 тысяч юаней (около 2,2 тысячи долларов).
Второе место поделили между собой сборная Харбинского педагогического университета с фигурой «Великий Китай» и монгольские скульпторы, создавшие композицию «Взгляни в своё будущее». На третьем месте оказались сразу три команды — ещё одна российская (из Москвы), испанская и китайская.
Приз симпатий жюри вручили сборной Канады и Мексики за скульптуру пирамиды древних Майя — Кукулкан, передаёт ТАСС.
В общей сложности в конкурсе участвовали 16 команд из 12 стран мира. Состязание проводилось в городском парке «Мир снега и льда» на берегу реки Сунхуацзян в рамках 35-го Международного фестиваля снега и льда.
Ранее News.ru сообщил о том, что Госдума России объявила о запуске конкурса «Безграничный рэп», в котором могут принять участие музыканты в возрасте до 30 лет. Главное условие конкурса — речитатив должен рассказывать о каком-либо из населённых пунктов страны и так, чтобы у слушателя возникло желание там побывать.