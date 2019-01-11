Россиян возмутили упаковки яиц по 9 штук

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В российских магазинах появились куриные яйца в новых упаковках, количество штук в которых сократили до девяти с привычных десяти. Теперь яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.

При этом на упаковках производитель крупным шрифтом указал количество, чтобы не обманывать покупателей. Стоимость яиц в новой таре составляет 64,9 рубля. В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика «Вараксино».

Нововведение огорчило россиян. Пользователи Сети даже предположили, что скоро можно будет приобрести одну сигарету или один кусок хлеба. Некоторые связали появление новой упаковки с «отказом от вражеских мер массы, объёма, расстояния и времени» и переходом на «патриотические».

По данным «Российской газеты», в конце прошлого года стоимость яиц резко выросла из-за стремления торговых сетей получить прибыль на фоне традиционного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

По словам управляющего партнёра компании Agro and Food Communications Ильи Березнюка, российский рынок перенасыщен яйцами, поэтому чаще всего производители продают их по себестоимости.

Ранее News.ru писал о том, что сильнее всего в декабре подорожали яйца куриные — в 30 субъектах РФ цены на них подскочили более чем на 20%, а в Удмуртии — на 31%. В годовом выражении за 2018 год стоимость куриных яиц выросла на 15,4%. В группе плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста белокочанная — на 20,0%, сообщил Росстат.