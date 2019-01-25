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Россияне видят проблему в трудоустройстве после вузов

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Больше половины россиян уверены в том, что выпускнику вуза крайне трудно найти работу.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 20% россиян считают, что устроиться на работу сразу после выпуска из высшего учебного заведения невозможно. По мнению экспертов ВЦИОМ, вера в успешное трудоустройство напрямую зависит от оценки материального положения.

«Чем ниже уровень самооценки материального положения наших сограждан, тем более они склонны демонстрировать убежденность в том, что выпускнику вуза найти работу практически невозможно», — заявляют они.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство образования и науки РФ не поддержало систему распределения выпускников высших учебных заведений. Прорабатываются другие формы гарантии их трудоустройства.


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