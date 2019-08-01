https://static.news.ru/photo/d3b47532-b43f-11e9-a428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Достойная оплата труда является главным критерием выбора работы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хорошая зарплата как критерий при трудоустройстве набрала 4,69 балла из 5 возможных, отмечают исследователи . Не менее важным параметром соискатели посчитали своевременность выполнения обязательств компанией (4,66). Далее в списке идут соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков (4,50).

Замыкают перечень критериев удобный график и комфортные условия работы (4,46), наличие социального пакета (4,36), стабильность (4,33) и эффективность управления в компании (4,14).

При этом, отвечая на вопрос, в какую компанию они бы устроились при наличии такой возможности, большинство россиян — 40% — выбрали «Газпром». Ещё 23% предпочли бы работу в РЖД, а 18% — в компании «Роснефть». Далее идут Сбербанк России (14%), а также ЛУКОЙЛ и «Аэрофлот» (по 12%).

Ранее News.ru писал, что самая распространённая зарплата в России оказалась вдвое ниже средней. Большинство жителей страны зарабатывают 23,5 тысячи рублей в месяц. Такой доход имеют 15–20% населения.