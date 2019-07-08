https://static.news.ru/photo/7d55ee0e-a167-11e9-8f1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Подавляющее большинство россиян придерживаются мнения о необходимости регистрации брака. Причём многие уверены, что оптимальный возраст для свадьбы должен быть меньше 30 лет.

Исследование проводил ВЦИОМ путём телефонного интервью 4 июля. В нём участвовали шесть тысяч человек. В итоге 77% опрошенных заявили о важности регистрации отношений. Причём поход в ЗАГС считают обязательным в основном люди старше 60 лет (84%).

В качестве оптимального возраста вступления в брак для женщин респонденты называют 24 года, для мужчин — 27 лет.