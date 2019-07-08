Подавляющее большинство россиян придерживаются мнения о необходимости регистрации брака. Причём многие уверены, что оптимальный возраст для свадьбы должен быть меньше 30 лет.
Исследование проводил ВЦИОМ путём телефонного интервью 4 июля. В нём участвовали шесть тысяч человек. В итоге 77% опрошенных заявили о важности регистрации отношений. Причём поход в ЗАГС считают обязательным в основном люди старше 60 лет (84%).
В качестве оптимального возраста вступления в брак для женщин респонденты называют 24 года, для мужчин — 27 лет.
Ранее ВЦИОМ пришёл к заключению, что больше половины россиян испытывают положительные эмоции при поцелуях и любят это делать. Как следует из