Фото: АГН «Москва»

Подавляющее большинство россиян придерживаются мнения о необходимости регистрации брака. Причём многие уверены, что оптимальный возраст для свадьбы должен быть меньше 30 лет.

Исследование проводил ВЦИОМ путём телефонного интервью 4 июля. В нём участвовали шесть тысяч человек. В итоге 77% опрошенных заявили о важности регистрации отношений. Причём поход в ЗАГС считают обязательным в основном люди старше 60 лет (84%).

В качестве оптимального возраста вступления в брак для женщин респонденты называют 24 года, для мужчин — 27 лет.

Ранее ВЦИОМ пришёл к заключению, что больше половины россиян испытывают положительные эмоции при поцелуях и любят это делать. Как следует из обнародованных данных, любят целоваться 52% опрошенных и только 38% заявили, что это им не нравится, ещё 9% затруднились ответить, писал News.ru.

 

News.ru в соцсетях