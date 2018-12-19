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Россияне улучшили отношение к мигрантам

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Граждане России за последнее пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.

Представители Белоруссии (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%) оказались в первых строчках «народного» рейтинга для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители Таджикистана (15%), Узбекистана (14%), США (11%) и Китая (9%), передаёт ТАСС.

Скорее негативно россияне относятся к присутствию представителей других стран в большинстве сфер общественной жизни, однако этот уровень за пять лет снизился. Наиболее критично относятся к занятости приезжих в органах местной власти и самоуправления (74%, пять лет назад — 86%), правоохранительных органах (69%, пять лет назад — 84%), образовании (58%, пять лет назад — 81%), общественном транспорте (58%, пять лет назад — 68%), медицине (51%, пять лет назад — 76%).

Присутствие мигрантов в сфере торговли не одобряют 40% опрошенных. К мигрантам в сфере услуг респонденты оказались более толерантными: 64% относятся к этому скорее позитивно, в коммунальном хозяйстве — 62%, строительстве — 49%.

Опрошенные боятся, что с мигрантами якобы связано усиление преступности (51%) и конкуренции на рынке труда (49%). При этом 48% россиян полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на малооплачиваемой и низкоквалифицированной работе. Одновременно 50% россиян поддерживает идею привлечения в страну русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей.

Опрос проводился 16 декабря методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних россиян. Выборка построена на основе полного списка задействованных на территории России телефонных номеров.

Как писал News.ru, в августе «Левада-центр» опубликовал результаты ежегодного исследования уровня ксенофобии в российском обществе. Общий уровень нетерпимости к национальным меньшинствам (этнофобии) в российском обществе вырос за год сразу на 12 процентных пунктов. Впервые начиная с 2014 года «Левада-центр» зафиксировал почти двукратный рост числа опрошенных, согласившихся с фразой «Россия для русских» (на девять процентных пунктов, до 19%). Также на девять процентных пунктов относительно прошлого года, до 67%, выросла доля сограждан, которые считают необходимым максимально ограничить приток мигрантов.


#ВЦИОМ #опрос #мигранты #ксенофобия
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