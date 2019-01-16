Россияне планируют активно посещать Турцию в 2019 году

https://news.ru/storage/news/5a48cc4e595a6cea8465946dcc067580/29bde5ea-d4cc-4f60-a8ff-863707bd2bef_850.jpg Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство россиян намерены воспользоваться тем, что 2019 год объявлен взаимным Годом культуры России и Турции, и посетить республику. В качестве туристического направления эту страну выбрали 75% участников опроса, проведённого онлайн-сервисом по продаже авиа и железнодорожных билетов OZON.travel.

41% респондентов планируют посетить Стамбул, ещё 38% — Анталию и Аланию. Остальные участники опроса (21%) выбрали Бодрум и Мармарис.

Определяющим фактором при выборе Турции в качестве страны для отдыха 48% россиян назвали богатую природу и мягкий климат. 34% респондентов привлекает культурное многообразие, а низкие цены — 17% опрошенных.

Ранее News.ru писал, что россияне выбрали Москву в качестве места проведения новогодних каникул. Столица стала абсолютным лидером среди направлений внутреннего туризма. По данным Общественной палаты, столичный регион в праздники посетили более 5,5 млн человек. Это на 12% больше в сравнении с 2018 годом.