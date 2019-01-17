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Россияне стыдятся «вечной бедности» и распада СССР

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Жители России рассказали, чего больше всего стыдятся в истории страны, а что взывает у них гордость.

Большинство россиян устыдились «вечной бедности и неустроенности», в которых приходится жить «великому народу богатой страны».

На втором месте оказался распад Советского Союза. С января прошлого года количество испытывающих огорчение из-за этого увеличилось с 33% до 45%.

Также 37% опрошенных недовольны грубостью нравов, хамством и неуважением друг к другу, которое, по их мнению, присуще населению страны.

По 24% набрал стыд за «хроническое» отставание от Запада и результаты перестройки.

Чувство гордости 87% россиян испытывают за победу в Великой Отечественной войне, а ещё 50% — за ведущую роль РФ в покорении космоса.

Кроме того, 45% граждан рады возвращению Крыма, 40% подчеркнули важность великой русской литературы, а 37% отметили достижения науки, передаёт Левада-Центр.

Ранее News.ru писал, что опрос, проведённый Общероссийским народным фронтом в конце 2018 года, показал, что многие российские учёные вынуждены работать на устаревшем лабораторном оборудовании. Своим мнением о состоянии приборной базы в научных подразделениях, а также перспективах обновления такого оборудования поделились более 400 преподавателей вузов и работников исследовательских организаций.


#россия #россияне #опрос #распадСССР #бедность #стыд #гордость
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