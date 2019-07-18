https://static.news.ru/photo/5cc1fdc0-a943-11e9-bc6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в ходе которого оценил эффективность и перспективность высшего образования с точки зрения россиян. По данным опроса, 68% жителей России скептически относятся к обучению в вузах как обязательному условию удачной карьеры.

65% респондентов не согласны с утверждением, что отсутствие диплома обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Чаще всего сомнения высказывают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет — 79% из них считают значимость высшего образования завышенной.

70% участников опроса уверены, что высшее образование не оказывает существенного влияния на материальное благополучие человека. Несмотря на это, большинство россиян (58%) считают, что диплом способствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей.

По данным ВЦИОМа, за последние три года выросла доля граждан, склоняющихся к мнению о снижении доступности высшего образования (63%). Опрос был проведён среди 1600 россиян старше 18 лет.

Как ранее писал News.ru, исследование «Ромира» показало, что для снятия наличных и оплаты покупок россиянам хватает одной карты. Большинство (58%) держателей имеют лишь одну карту, их число ещё немного увеличилось по сравнению с 2015 годом (53%).