https://static.news.ru/photo/86187baa-a8c0-11e9-a38c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продажи водки за первое полугодие 2019 года в розницу упали в России на 0,3% по сравнению с январём-июнем 2018 годом, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей. Всего за этот период жители страны купили 34,3 млн декалитров (дал) крепкого напитка.

Одновременно выросли продажи других алкогольных напитков: коньяка — на 4,1% (до 5,4 млн дал), вин — на 2,1% (до 24,3 млн дал), шампанского и игристых вин — на 0,5% (до 6,6 млн дал). Сильнее всего возрос спрос на слабоалкогольные напитки: их продажи увеличились на 24,1% (до 2,7 дал), передаёт « Интерфакс ».

Всего россияне приобрели с января по июнь 2019 года 99,8 млн дал, что на 1,5% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Статистика не включает пиво, медовуху, сидр и пуаре.

Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года. Соответствующий законопроект уже готов.