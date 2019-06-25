Опрос Левада-Центра свидетельствует о том, что число россиян, которые хорошо относятся к Соединённым Штатам, снизилось с февраля по май 2019 года с 34% до 31%.
Также только 37% граждан РФ придерживаются положительного мнения о Евросоюзе, в феврале показатель был на уровне 42%.
Что касается Украины, то в феврале количество хорошо относящихся к стране россиян составляло 34%, в мае — уже 38%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса.
84% респондентов заявили о хорошем отношении к соседней Белоруссии и лишь 8% занимают противоположную позицию.
Как ранее писал News.ru, Кремль ожидает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке всё-таки состоится.