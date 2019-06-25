https://static.news.ru/photo/e7b41caa-97d3-11e9-bc5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Опрос Левада-Центра свидетельствует о том, что число россиян, которые хорошо относятся к Соединённым Штатам, снизилось с февраля по май 2019 года с 34% до 31%.

Также только 37% граждан РФ придерживаются положительного мнения о Евросоюзе, в феврале показатель был на уровне 42%.

Что касается Украины, то в феврале количество хорошо относящихся к стране россиян составляло 34%, в мае — уже 38%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса.

84% респондентов заявили о хорошем отношении к соседней Белоруссии и лишь 8% занимают противоположную позицию.

Как ранее писал News.ru, Кремль ожидает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке всё-таки состоится.