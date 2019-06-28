https://static.news.ru/photo/36032abc-9b13-11e9-8c80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Длительность пребывания туристов из России на Мальте выросла на 62%. С января по апрель 2019 года российские путешественники провели на острове 57 581 ночь, при этом в аналогичный период 2018 года эта цифра равнялась 35 464 ночам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мальтийское управление по туризму. Отмечается, что за первые четыре месяца 2019 года турпоток из России на остров вырос на 26,1% и составил 5678 человек.

Ранее News.ru писал, что по данным АТОР, быстрее всего въездные документы оформляют визовые центры Болгарии, Греции, Италии и Хорватии. Дольше придётся ждать виз Венгрии, Германии, Испании, Мальты, Португалии, Франции и Швейцарии. Однако работа визовых центров этих стран характеризуется как «нормальная».