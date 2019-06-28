Длительность пребывания туристов из России на Мальте выросла на 62%. С января по апрель 2019 года российские путешественники провели на острове 57 581 ночь, при этом в аналогичный период 2018 года эта цифра равнялась 35 464 ночам.
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Ранее News.ru писал, что по данным АТОР, быстрее всего въездные документы оформляют визовые центры Болгарии, Греции, Италии и Хорватии. Дольше придётся ждать виз Венгрии, Германии, Испании, Мальты, Португалии, Франции и Швейцарии. Однако работа визовых центров этих стран характеризуется как «нормальная».