https://static.news.ru/photo/cf775a12-ac7d-11e9-9c29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России стали гораздо чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных. При этом наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств.

За первое полугодие 2019 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов поступило более 25 тыс. обращений граждан и юридических лиц на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных. Увеличение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 44%, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

19 июля Роскомнадзор сообщил о том, что разработал памятку для торговых площадок, которые используют персональные данные участников электронных аукционов. В ней рекомендуется исключить эту информацию из документов, чтобы ей не могли воспользоваться мошенники.

Ведомство указало на то, что операторы должны избегать «избыточной обработки» и соблюдать принцип соответствия объёма размещаемых данных целям их обработки, писал News.ru.