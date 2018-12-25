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Россияне стали больше доверять турфирмам

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Самостоятельный туризм начал уступать организованному внутреннему туризму по России. Темпы роста в 2018 году по заказам туров среди россиян превзошли индивидуальные на 2%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Это стало возможным благодаря тому, что крупные компании, вышедшие на массовые внутренние направления, предложили конкурентоспособные цены», — сказала Ломидзе во время своего выступления на брифинге «Туристические итоги 2018 года, тренды новогоднего спроса россиян и прогнозы по рынку на 2019 год».

Основной прирост пришёлся на Черноморское побережье: Краснодарский край и Крым. Лидером среди российских туристов по-прежнему остаётся Сочи.

Совокупный поток только по массовым направлениям составил порядка 24 миллионов человек.

Как сообщал News.ru, Египет для россиян откроют не полностью. Это связано с сомнениями в авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.


#россия #туризм #СОЧИ #ростуризм
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