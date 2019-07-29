https://static.news.ru/photo/559ac6a4-b20c-11e9-8685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росстат зафиксировал рост бедности в России за первый квартал 2019 года. 20,9 млн граждан получают доход ниже прожиточного минимума.

Это значит, что 14,3% россиян находятся за чертой бедности, сообщается на сайте ведомства.

Реальные располагаемые доходы жителей страны сократились на 2,5%.

По данным экспертов, в настоящий момент рост прожиточного минимума опережает увеличение цен. При изменении показателя параллельно инфляции, данные о бедности остались бы на прежних данных.

Кроме того, Росстат отметил, что корректно оценить численность бедных граждан можно только по итогам года, так как в квартальных данных могут быть серьёзные сезонные колебания.