Компания Nordwind получила допуск Федерального агентстве воздушного транспорта на перелёты в Соединённые Штаты, сообщили в ведомстве.
Самолёты смогут отправляться из городов России в Нью-Йорк, передаёт
Nordwind стала вторым после «Аэрофлота» российским воздушным перевозчиком, получившим подобное разрешение.
В настоящий момент у организации 30 лайнеров, однако в будущем парк должен быть увеличен до 50.
Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).