https://static.news.ru/photo/739dfcb6-9d8a-11e9-aaf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Компания Nordwind получила допуск Федерального агентстве воздушного транспорта на перелёты в Соединённые Штаты, сообщили в ведомстве.

Самолёты смогут отправляться из городов России в Нью-Йорк, передаёт РИА Новости . Документы позволяют выполнять семь таких рейсов в неделю.

Nordwind стала вторым после «Аэрофлота» российским воздушным перевозчиком, получившим подобное разрешение.

В настоящий момент у организации 30 лайнеров, однако в будущем парк должен быть увеличен до 50.

Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).