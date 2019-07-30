https://static.news.ru/photo/dbc0203a-b2f7-11e9-bc23-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2020 года даёт жителям страны возможность самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль в специализированных организациях.

Документ, размещённый на официальном портале правовой информации, предоставляет возможность владельцам автомобилей провести регистрационные действия как с выдачей номерных знаков, так и с последующим их изготовлением в специализированных организациях.

Для производителей знаков предусмотрена ответственность за умышленное или совершённое по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд разъяснил, что необходимо считать нечитаемыми регистрационными знаками, а также средствами, скрывающими их.