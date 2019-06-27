Депутаты Государственной думы намерены возродить успешно применявшееся во времена СССР стимулирование граждан к сдаче пустых бутылок.
Парламентарии считают, что пришло время начать практику сбора пустых бутылок, которые можно будет обменять на новые с молоком, кефиром, лимонадом или пивом, сообщает агентство
По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, это существенно поможет решению проблемы сортировки мусора.
Давайте вспомним этот хороший забытый советский опыт, когда практически при каждом магазине был пункт приема стеклотары, — отметил Вострецов.
Как именно будет нивелироваться цена полной тары в обмен на пустую, депутат не уточнил, добавив, что это вопрос требует проработки.
Ранее Минприроды России назвало самые замусоренные регионы страны, писал News.ru.