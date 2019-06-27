https://static.news.ru/photo/6a162a62-98e7-11e9-867b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Государственной думы намерены возродить успешно применявшееся во времена СССР стимулирование граждан к сдаче пустых бутылок.

Парламентарии считают, что пришло время начать практику сбора пустых бутылок, которые можно будет обменять на новые с молоком, кефиром, лимонадом или пивом, сообщает агентство «Москва».

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, это существенно поможет решению проблемы сортировки мусора.

Давайте вспомним этот хороший забытый советский опыт, когда практически при каждом магазине был пункт приема стеклотары, — отметил Вострецов.

Как именно будет нивелироваться цена полной тары в обмен на пустую, депутат не уточнил, добавив, что это вопрос требует проработки.

Ранее Минприроды России назвало самые замусоренные регионы страны, писал News.ru.