Россияне смогут отдыхать только на одном египетском курорте

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сделала прогноз, что из двух популярнейших курортов Египта туристы из России смогут посещать только один.
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это связано с сомнениями в авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.
«Нет фактов, но есть ощущения, будем считать, что это экспертное мнение, что Египет, возможно, откроется весной 2019 года частично. Я думаю, что часть курортов откроют, а часть — нет», — заявила она.
Майя Ломидзе уверена, что туроператорам понадобится около двух недель на подготовку чартерных программ с момента официального открытия авиасообщения. Средняя стоимость поездки в Египет на неделю составит 25 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал о том, что российские курорты набирают всё большую популярность среди жителей. В этом году около 13% приобретённых россиянами туров направлены именно на российские курорты. Адлер стал лидером списка — почти половина российских туров приходится именно на него.