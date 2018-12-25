Россияне смогут отдыхать только на одном египетском курорте

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сделала прогноз, что из двух популярнейших курортов Египта туристы из России смогут посещать только один.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это связано с сомнениями в авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Нет фактов, но есть ощущения, будем считать, что это экспертное мнение, что Египет, возможно, откроется весной 2019 года частично. Я думаю, что часть курортов откроют, а часть — нет», — заявила она.

Майя Ломидзе уверена, что туроператорам понадобится около двух недель на подготовку чартерных программ с момента официального открытия авиасообщения. Средняя стоимость поездки в Египет на неделю составит 25 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о том, что российские курорты набирают всё большую популярность среди жителей. В этом году около 13% приобретённых россиянами туров направлены именно на российские курорты. Адлер стал лидером списка — почти половина российских туров приходится именно на него.