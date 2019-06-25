https://static.news.ru/photo/ff438306-9742-11e9-bbce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ferrari/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид договорились об отмене визового режима. Стороны подписали соглашение во вторник, 25 июня.

Мы сделали очередной шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы, подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, — цитирует Лаврова « Парламентская газета ».

Глава российского дипведомства также отметил, что соглашение будет способствовать росту турпотока и расширению контактов деловых кругов государств. По словам министра, турпоток из России в Мальдивскую Республику продолжает расти.

Как ранее писал News.ru, рост спроса на отдых в ряде экзотических стран, включая Мальдивскую Республику, на майские праздники спровоцировал скачок цен на путёвки. Авиабилеты в Перу, Колумбию, на Мальдивы и Сейшелы подорожали в мае 2019 на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.