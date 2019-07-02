https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Безвизовая программа, позволяющая гражданам России без дополнительных документов пребывать на остров Тайвань сроком до 14 дней, продлена на год, сообщили в местном МИД.

Правило начало действовать в сентябре 2018 года и было рассчитано на завершение 31 июля 2019, передаёт ТАСС . Однако они возымели такой успех, что власти Тайваня приняли решение о продлении до 31 июля 2020 года.

Дипломаты острова заметили, что поток туристов из РФ вырос на 65%, а рейсы из Владивостока и Москвы запустили сразу две новые авиакомпании.

Как ранее писал News.ru, власти Тайваня рассчитывают на то, что Россия упростит визовый режим для жителей острова в ответ на отмену виз для граждан РФ.