Безвизовая программа, позволяющая гражданам России без дополнительных документов пребывать на остров Тайвань сроком до 14 дней, продлена на год, сообщили в местном МИД.
Правило начало действовать в сентябре 2018 года и было рассчитано на завершение 31 июля 2019, передаёт
Дипломаты острова заметили, что поток туристов из РФ вырос на 65%, а рейсы из Владивостока и Москвы запустили сразу две новые авиакомпании.
Как ранее писал News.ru, власти Тайваня рассчитывают на то, что Россия упростит визовый режим для жителей острова в ответ на отмену виз для граждан РФ.