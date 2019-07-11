Большая часть жителей РФ уверены, что в настоящее время массовые столкновения на национальной почве невозможны.
По результатам опроса Левада-Центра, 64% респондентов убеждены в невозможности таких столкновений.
83% опрошенных исключают подобные стычки в местах их проживания, 45% из них уверены, что подобное развитие событий исключено.
Также 30% россиян допускают вероятность таких столкновений, 15% допускают такую ситуацию в местах их проживания, информирует «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования.
Как ранее писал News.ru, столкновения участников двух протестных акций прошли в Тбилиси. Перед зданием парламента начались стычки между противниками ЛГБТ и сторонниками отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.