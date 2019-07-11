Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации, как не допустить взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. По данным экспертов, он может взорваться по трём причинам: перегрев, заводской брак и большой срок эксплуатации. Несчастный случай также может произойти из-за попыток самостоятельно встроить аккумулятор в не предназначенное для него устройство.

В связи с этим Роскачество рекомендует использовать только фирменные зарядные устройства или сертифицированные данной фирмой блоки, не допускать перегрева аккумулятора, оставляя его под прямыми солнечными лучами или под подушкой, не...