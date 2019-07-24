https://static.news.ru/photo/0e5a75d4-ae09-11e9-b58e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Продажи стирального порошка в России за последний год снизились на шесть процентов. Это связано с бедностью и новыми предложениями на рынке, считают специалисты.

Исследование проводила компания Nielsen. Авторы анализировали данные с июня 2018 года по май 2019-го, ориентируясь на количество проданных в торговых сетях упаковок средств бытовой химии. Помимо стирального порошка, россияне стали покупать меньше кондиционеров для белья и других чистящих средств.

Участники рынка, опрошенные РБК , связывают это с растущей популярностью гелей и жидких капсул для стирки, а также предпочтением экономичных упаковок обычным. Еще один фактор — общее снижение покупательского спроса населения.

Ранее News.ru писал, что доля россиян, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6% по итогам 2018 года. Причём в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70%. На этом фоне сети и производители стали менять подход к стимулированию покупателей. Вместо скидок вводятся программы накопления баллов.