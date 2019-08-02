https://static.news.ru/photo/20c6f248-b515-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Протечки в трубах, перепады напряжения, пожары, ограбления и всевозможные другие неприятности, которые приводили к повреждению жилья или утере имущества, происходили с каждым третьим жителем России. Однако лишь 3% сограждан добровольно страхуют своё жильё, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом же, как выяснилось в ходе социологического опроса , полис о страховании недвижимости имеют около 7% россиян. Почти половина из них приобрели страховку по требованию банка, что стало одним из ипотечных обязательств. При этом жители частного сектора страхуют свои квадратные метры чаще владельцев квартир.

Главной угрозой для жилья владельцы индивидуальных домов назвали перепады напряжения в энергосети (40%), пожары (22%), ограбления (15%), а также стихийные бедствия — наводнения или ураганы (14%) и прорыв водопровода или канализации (11%).

Обитатели квартир чаще всего жалуются на протечку воды от соседей (53%), прорыв водопроводных или канализационных труб (21%), кражи или разбой (8%), а также неумышленное причинение вреда соседям (8%) и пожары (6%).

Ранее News.ru писал, что в августе россиянам предложат застраховать жильё от стихийных бедствий. Новый пункт появится в платёжках за жилищно-коммунальные услуги.