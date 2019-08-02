Протечки в трубах, перепады напряжения, пожары, ограбления и всевозможные другие неприятности, которые приводили к повреждению жилья или утере имущества, происходили с каждым третьим жителем России. Однако лишь 3% сограждан добровольно страхуют своё жильё, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В целом же, как выяснилось в ходе
Главной угрозой для жилья владельцы индивидуальных домов назвали перепады напряжения в энергосети (40%), пожары (22%), ограбления (15%), а также стихийные бедствия — наводнения или ураганы (14%) и прорыв водопровода или канализации (11%).
Обитатели квартир чаще всего жалуются на протечку воды от соседей (53%), прорыв водопроводных или канализационных труб (21%), кражи или разбой (8%), а также неумышленное причинение вреда соседям (8%) и пожары (6%).
Ранее News.ru писал, что в августе россиянам предложат застраховать жильё от стихийных бедствий. Новый пункт появится в платёжках за жилищно-коммунальные услуги.