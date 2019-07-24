https://static.news.ru/photo/a931f67a-ae33-11e9-b95f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко попросил своих подписчиков в Twitter обозначить, что им нравится в России, а что нужно изменить.

Как сообщает «Царьград», кто-то написал, что нужно ввести «смертную казнь за казнокрадство» с конфискацией имущества, кто-то предложил проложить сеть федеральных дорог по всей России, кто-то хотел бы лишить депутатов и чиновников всех привилегий и поднять среднюю зарплату по стране. Кроме того, люди предлагали отменить ЕГЭ и пенсионную реформу. Про то, что есть в России хорошего, не высказался никто.

Отмена ЕГЭ и смертная казнь за коррупцию: В Twitter рассказали, что улучшит жизнь русского народа #Коротченко #ИгорьКоротченко https://t.co/Gw4AWOCcZx — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 24, 2019

Как писал News.ru, приложение Shazam, позволяющее найти незнакомую песню, составило список треков, которые россияне в первые шесть месяцев текущего года искали чаще всего. Всего в него вошли десять песен. Возглавила рейтинг композиция певицы Zivert «Life». Вторую строчку занял трек диджея Ilkay Sencan «Do it». На третьем месте — «Dancin (Krono Remix)» продюсера Aaron Smith feat. Luvli. Также в топ-10 вошли следующие песни: «bad guy» Billie Eilish, «I Lost You» Havana feat. Yaar, «Грустный дэнс» Artik & Asti feat. Артём Качер, «Golosa» Звонкого, «Survive» Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane, «7 Rings» Ariana Grande и «Au Au» Filatov & Karas.