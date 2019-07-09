https://static.news.ru/photo/1f98112a-a25c-11e9-9847-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Большая часть запросов российских туристов в «Яндексе» связано с отдыхом внутри страны. Наиболее популярными направлениями являются Сочи, Москва, Анапа, Санкт-Петербург и Геленджик.

По данным экспертов сервиса «Яндекс.Путешествия», популярность отдыха в России за последние пять лет выросла втрое. Интерес ко всем кроме Крыма пляжным направлениям упал. Также эксперты отмечают, что рост внимания к отечественному отдыху связан с расширением туристических возможностей страны, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в 2018 году глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил о стоимости развития внутреннего и внешнего туризма России. Реализация новой федеральной целевой программы должна была обойтись государству в 262 млрд рублей.