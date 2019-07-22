https://static.news.ru/photo/6f6dfce6-ac93-11e9-a9b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Россияне предлагают свои варианты в рамках объявленного конкурса. Среди популярных предложений — названия со словом «столица». Россияне предлагают назвать трассу «Две столицы» или «Столичная».

Среди необычных предложений — «Государева дорога» или «За шавермой/За шаурмой». Однако названия не подойдут из-за невозможности презентации трассы для иностранцев, на других языках, сообщили в «Автодоре».

Также из списка вычеркнуты названия «Скандинавия» и «Россия», потому что они уже заняты.

«Скандинавия» — это федеральная автодорога А-181 от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. А «Россия» — это трасса М-10, сообщили в компании.

Также граждане предлагают названия «Радищев», «Петровский тракт», «Валдай», «Нева», «Александрийский путь», информирует « Коммерсант ».

Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года. Как сообщил первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов, осталось два участка — это 7-й этап, 8-й этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь. Новая дорога пройдёт параллельно существующей автомобильной трассе М-10 «Россия». Общая протяжённость автомагистрали составит 669 км. Добраться из Москвы до Северной столицы можно будет за 5,5 часа, писал News.ru.