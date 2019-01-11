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Россияне пострадали во время экскурсии на острове Бали

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Glboal Look Press

общество [ версия для печати ]

Супружеская пара из России госпитализирована с различными травмами после падения в ущелье на острове Бали.

Женщина 28 лет и мужчина 30 лет катались на мотобайке в районе города Кута. Они не справились с управлением транспортным средством и упали в ущелье глубиной около 10 метров, сообщает посольство РФ в Индонезии.

Команда спасателей потратила час на то, чтобы вытащить пострадавших туристов.

Подробности происшествия выясняют сотрудники дипломатического ведомства, они находятся на связи с местными медиками и полицией, информирует «Профиль».

Ранее граждане Германии назвали причину отвращения к туристам из России. Согласно опросу, российские туристы ведут себя слишком шумно, пьют много алкоголя, грубят, хамят. На нервы немцам также действует любовь россиян к селфи, писал News.ru.


#россия #туристы #ЧП #ИНДОНЕЗИЯ
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