Россияне просят у Деда Мороза вернуть СССР и дешёвый доллар

https://news.ru/storage/news/8422367f9f0c6ede6156fbf33050cb63/816b87db-8b7d-494d-b19d-dd62382524d4_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Россияне рассказали о самом желанном подарке, который бы они попросили у Деда Мороза.

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом бесплатных объявлений Avito, в основном жители России имеют стандартные желания. Чаще всего у Деда Мороза просят здоровья, счастья, благополучия, а также автомобили, квартиры и модные гаджеты, такие как iPhone.

При этом некоторые россияне при выборе «самого желанного подарка» проявили фантазию. Самым необычным запросом оказалась мечта стать звездой как американская певица Бритни Спирс, на втором месте идёт возможность высыпаться за 4 часа, а замыкает рейтинг самых неожиданных желаний стоимость доллара по 26 рублей. Кроме того, у Деда Мороза попросили депутатское кресло, «фарт по жизни» и возвращение в СССР, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, а также как за ним ухаживать. Производство одной искусственной ели наносит природе больший ущерб, чем выращивание десяти натуральных. Негативные последствия имеет только незаконная вырубка.