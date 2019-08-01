https://static.news.ru/photo/fba1b332-b432-11e9-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Судебные приставы за первое полугодие 2019 года взыскали с должников 342,7 млрд рублей. При этом 44,5 млрд рублей выплатили граждане РФ, ограниченные в праве выезда за рубеж, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На 1 июля 2019 года ограничение распространялось на 3,6 млн человек, что составляет почти 3% взрослого населения страны. Всего за полгода приставы открыли 69,2 млн исполнительных производств.

В ведомстве отметили, что взыскано 7,6 млрд рублей долгов по алиментам, 3,8 тысячи детей-сирот получили жильё по решениям судов. Кроме того, с работодателей взыскали 5,1 млрд рублей долгов по зарплате, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что число граждан России, временно потерявших право покидать пределы РФ из-за долгов, превысило отметку в 3,4 млн человек. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.