Почти 70% жителей России согласны, что в ситуации несанкционированного митинга власти должны принимать жёсткие меры, отвечающие требованиям законодательства.
Согласно
Об акции протеста, которая прошла 27 июля в столице, знают 83% горожан, среди остальных граждан показатель составляет 59%.
О том, что митинг был несогласованным, знают 58% москвичей и 39% россиян. Каждый второй опрошенный житель столицы солидарен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.
Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура предупредила Любовь Соболь о незаконности акции, запланированной на 3 августа текущего года. Кроме того, надзорное ведомство напомнило об ответственности за участие в подобных шествиях.