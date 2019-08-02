https://static.news.ru/photo/91e6a6ca-b502-11e9-9705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти 70% жителей России согласны, что в ситуации несанкционированного митинга власти должны принимать жёсткие меры, отвечающие требованиям законодательства.

Согласно данным ВЦИОМа, среди москвичей это мнение поддержал 61% опрошенных. Ещё 26% выразили несогласие с ним, а 13% затруднились ответить. Среди россиян показатели составили 69%, 23% и 8% соответственно.

Об акции протеста, которая прошла 27 июля в столице, знают 83% горожан, среди остальных граждан показатель составляет 59%.

О том, что митинг был несогласованным, знают 58% москвичей и 39% россиян. Каждый второй опрошенный житель столицы солидарен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.

Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура предупредила Любовь Соболь о незаконности акции, запланированной на 3 августа текущего года. Кроме того, надзорное ведомство напомнило об ответственности за участие в подобных шествиях.