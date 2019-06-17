https://static.news.ru/photo/7e38092e-90e1-11e9-8910-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Большинство жителей России одобрило желание подростков приступить к работе до совершеннолетия.

По данным социологов, 74% опрошенных признались, что начали зарабатывать свои первые деньги до 18 лет. Чаще всего такое решение принимали мужчины — 86% респондентов.

Большая часть опрошенных (80%) выразили желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать, — отмечается в результатах исследования ВЦИОМа .

Также выяснилось, что первую настоящую зарплату россияне получили в среднем в 16 лет, а первый опыт работы приобрели в колхозах и совхозах (14%), на заводах (8%) и в сфере торговли (7%).

К плюсам раннего начала трудовой деятельности опрошенные отнесли финансовую независимость, формирование уважения к чужому труду и полезную занятость, когда подростки не сидят в смартфонах.

При этом 16% заявили о нарушении законодательства работодателями и тяжёлых условиях труда, а 11% — о нехватке времени на образование.

Как писал News.ru, ранее заместитель гендиректора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд рассказала, что разрыв в зарплатах за равноценный труд составляет в мире в среднем 27% в пользу мужчин.