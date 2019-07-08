https://static.news.ru/photo/8b59fb6a-a150-11e9-aaa9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kober/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщила представитель пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.

Из данных 16 гостиниц следует, что 137 броней из России были отменены. Кроме этого, отменены ещё 70 броней из других стран. В целом, за неделю потеряно 207 броней, и это лишь данные, официально поступившие в центр туризма Кутаиси, – цитирует Девидзе РИА Новости .

По её словам, до 20 июня количество обратившихся в центр туристов в неделю составляло около 600 человек, после этой даты – только 380.

Как писал News.ru, глава Минтранса Евгений Дитрих оценил убытки авиакомпаний от запрета воздушного сообщения с Грузией после 8 июля почти в 3 млрд рублей. Он отметил, что в эту сумму входят как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды. Обменять и сдать билеты после запрета отказались 4,5 тыс. россиян. При этом, по словам Дитриха, на момент введения ограничений в Грузии находились около 54 тыс. туристов из России.