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Россияне слишком мало отдыхают

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]
Жители РФ работают намного больше, чем в Европе и США

Новогодние праздники — одна из немногих возможностей отдыха для российских работников. В остальное время отечественные труженики уделяют своей работе куда больше времени, чем их коллеги в Европе и США. В среднем россиянин тратит на труды праведные 1978 часов в год. Это намного больше, чем, например, в Германии (1371) или во Франции (1482).

«В России самая большая по длительности рабочая неделя. Россияне нагружены по полной программе», — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Только вот во благо такой трудоголизм, увы, не идёт. Производительность труда в России остаётся на весьма низком уровне, подчеркнул эксперт.

«Производительность труда в России — вдвое меньше, чем в странах с развитой экономикой, и даже ниже, чем в Китае», — сетует Масленников.

Почему в России приходится устанавливать большой рабочий день, и отчего производительность не растёт? Проблема — в устаревшем оборудовании и неэффективном использовании работников, считает экономист.

«Если у нас на предприятиях будут использоваться современное оборудование и передовые технологии, то можно будет работать меньше по времени, но с более высокой результативностью», — указал Масленников в комментарии News.ru.

Кроме того, он посоветовал работодателям быть гибче: учитывать, например, возможность удалённого выполнения работы для творческих специальностей.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с News.ru не исключил, что причиной низкой производительности может быть зимняя депрессия, связанная с холодами и коротким световым днём.

«Я последовательно выступаю за то, чтобы в тёмное время года, с середины сентября по середину января, рабочий день сократить на один час», — сказал он.

По словам Милонова, когда люди идут на работу и возвращаются с работы в темноте, то у них портится настроение, они начинают хуже себя чувствовать, становятся апатичными и теряют работоспособность. По его словам, в странах Европы световой день больше, чем в Санкт-Петербурге и даже в Москве, — вот потому и производительность труда у европейцев выше.

«Эффективность работы снижается, и убытки оказываются больше, чем если бы работодатели выделили сотрудникам дополнительный час на отдых», — констатировал депутат.

Увеличение производительности труда — одна из национальных целей в России. Выполнению этой цели посвящена государственная программа сроком на шесть лет, которую подготовило Министерство экономического развития.


#россия #отдых
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