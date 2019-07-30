https://static.news.ru/photo/16fc7cee-b36f-11e9-86ce-fa163e074e61_660.jpg Военно-морской флот РФ Фото: mod.mil.rus

Подавляющее большинство россиян считают Военно-морской флот (ВМФ) страны самым сильным в мире. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В мощь ФМФ верят две трети опрошенных социологами — 67%. При этом 89% уверены, что он способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств. В 2005 году так считали 70% сограждан, сказано в статистической сводке социологов.

Мнения, что служба в ВМФ является престижной, придерживаются 85% респондентов, и только 5% не согласны с этим. Больше половины участников опроса (56%) с одобрением относятся к вероятному выбору детей и внуков стать офицерами ВМФ. Примерно у каждого шестого (17%) есть друзья, родственники или знакомые, которые уже служат или работают там.

Что касается, флота других стран, то на второе место россияне определили американский (40%), а на третье — китайский (15%).

Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что ВМФ России готов противостоять любой угрозе. По словам главы государства, моряки обеспечивают безопасность страны, её национальные интересы и способны дать достойный отпор потенциальным агрессорам.