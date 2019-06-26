https://static.news.ru/photo/a5591810-7474-11e9-b87e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Зависимость от мобильных телефонов и Интернета большинство россиян назвали своими главными слабостями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией «Ромир».

Согласно исследованию, 43% жителей России ни при каких обстоятельствах не готовы расстаться со своими смартфонами.

На втором месте в списке оказался Интернет. Без выхода в глобальную Сеть не представляют своей жизни 34% респондентов.

Замыкает тройку лидеров телевизор. Неотъемлемой частью жизни назвали просмотр телепрограмм 25% респондентов.

Ещё 22% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что ни за что не готовы отказаться от употребления мясных продуктов, а 22% граждан не представляют своей жизни без личного автомобиля.

Кроме того, 28% респондентов сказали, что ни при каких условиях не сменили бы Россию на другую страну в качестве места постоянного проживания.

Также россияне признались, что не могут отказаться от алкоголя, занятий спортом, сигарет, секса и путешествий, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, опрос населения показал, что граждане России хотели бы видеть больше молодых людей в российской политике. Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, мнение, что участие молодёжи в политической и общественной деятельности обязательно, поддержали 90% респондентов.