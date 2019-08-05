Главными потребностями жителей России являются качественное образование, высокая зарплата и повышение социального статуса, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Проведённое исследование показало, что высшее образование имеют 11% россиян, ещё 34% получили образование выше среднего.
При этом каждый пятый россиянин опасается потерять работу, а 20,8% респондентов заявили, что найти работу не хуже нынешней практически невозможно.
В случае потери дохода 30% граждан останутся без источников помощи, при этом 20% рассчитывают на родственников и знакомых.
Вместе с тем почти 30% опрошенных отметили, что число людей, которым они могут доверять, снизилось,
Ранее News.ru писал о том, что средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего в стране получают работники добывающей отрасли. Выяснилось, что только каждый третий высокооплачиваемый работник получает больше, чем в среднем по стране. Заработная плата выше 75 тысяч рублей в месяц достаётся лишь 12% россиян.