https://static.news.ru/photo/499c0d46-7eb7-11e9-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главными потребностями жителей России являются качественное образование, высокая зарплата и повышение социального статуса, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Проведённое исследование показало, что высшее образование имеют 11% россиян, ещё 34% получили образование выше среднего.

При этом каждый пятый россиянин опасается потерять работу, а 20,8% респондентов заявили, что найти работу не хуже нынешней практически невозможно.

В случае потери дохода 30% граждан останутся без источников помощи, при этом 20% рассчитывают на родственников и знакомых.

Вместе с тем почти 30% опрошенных отметили, что число людей, которым они могут доверять, снизилось, сообщает «Лента.ру».

Ранее News.ru писал о том, что средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего в стране получают работники добывающей отрасли. Выяснилось, что только каждый третий высокооплачиваемый работник получает больше, чем в среднем по стране. Заработная плата выше 75 тысяч рублей в месяц достаётся лишь 12% россиян.